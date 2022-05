Eerste vrachtschip verlaat heropende haven van Marioepol

Het eerste vrachtschip heeft de haven van Marioepol verlaten sinds de inname van de Oekraïense stad door Rusland. De separatistenleider in de regio laat via Telegram weten dat 2500 ton metaal wordt vervoerd naar Rusland.

Het schip legt een route van 160 kilometer af naar Rostov aan de Don. Deze Russische plaats ligt ten oosten van de Zee van Azov, waar zowel Rusland als Oekraïne aan grenst. In Oekraïne werd direct gesproken van plundering toen het transport vorige week werd aangekondigd. Rusland wordt door de Oekraïense autoriteiten ook beschuldigd van diefstal van Oekraïens graan.

Marioepol is sinds kort volledig onder Russische controle, na de overgave van de laatste strijdende militairen die zich hadden verscholen op een groot fabrieksterrein. Rusland, dat de controle heeft over de Oekraïense kust langs de Zee van Azov, zei vorige week dat de haven vrij was gemaakt van mijnen en weer open was voor de commerciële scheepvaart.