Sunweb zet in op minder vliegen

Reisorganisatie Sunweb breidt haar vakantieaanbod uit waarbij er nadrukkelijk wordt ingezet op treinreizen en cruises in plaats van vliegvakanties. Volgens de organisatie is er onder reizigers een groeiende behoefte aan duurzamere alternatieven. Ook stopt Sunweb met investeringen in CO2-compensatie. In plaats van de compensatie zal de reisorganisatie samen met zijn partners investeren in verduurzaming van het eigen aanbod, bijvoorbeeld door meer in te zetten op duurzamere vliegtuigbrandstof.

Topman Mattijs ten Brink legt in een toelichting uit trein- en cruisevakanties voor veel mensen toegankelijker te willen maken. In eerste instantie biedt Sunweb een twaalfdaagse treinvakantie aan naar het zuiden van Italië die bij Sunweb-dochter Eliza was here kan worden geboekt. Volgens Sunweb gaat het om een proef die in juni begint. Vakantiegangers kunnen opstappen in Amsterdam, Utrecht of Arnhem. Later dit jaar wil Sunweb ook treinreizen naar wintersportbestemmingen aanbieden.

Het compenseren van CO2-uitstoot noemt de topman verder ‘twijfelachtig effectief’. Om die reden zal Sunweb investeren in andere manieren die direct en op lange termijn effect hebben. Naast duurzame brandstof gaat het dan ook om lokale duurzaamheidsinitiatieven in vakantiegebieden. Verder biedt Sunweb cruises aan met routes naar onder andere het Middellandse zeegebied, Scandinavië en de Caribische eilanden. Ook breidt Sunweb zijn aanwezigheid op de Britse markt uit. Mogelijk dat het bedrijf via overnames nog verder wil groeien.