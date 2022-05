Einde coronalockdown zorgt voor flinke omzetgroei horeca

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen de opbrengsten van eet- en drinkgelegenheden en hotels ook beduidend hoger uit dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Bij de cafés en restaurants nam de omzet vergeleken met het voorgaande kwartaal respectievelijk dik 20 en 15 procent toe.

Hotels hebben op hun beurt een kleine 6 procent meer omgezet. Ook vakantieparken deden het goed met een plus op kwartaalbasis van 9,5 procent. Ze profiteerden ook van het zachte weer, waardoor mensen er meer op uit trokken. Kantines en catering waren volgens het CBS de enige groep binnen de horeca waarvan de omzet daalde. Zij hebben volgens het CBS ruim 2 procent minder omgezet dan een kwartaal eerder.

Personeelstekort

Alles bij elkaar kwam de omzet van de horeca daardoor dik 92 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Deze forse groei was vooral te danken aan het feit dat de horeca een jaar eerder nog vrijwel de gehele periode gesloten was. Ook dit jaar begon het eerste kwartaal met een lockdown, maar in de loop van het kwartaal werden er wel steeds meer versoepelingen doorgevoerd, geeft het CBS aan.

Het statistiekbureau merkt dat het vertrouwen van horecaondernemers de laatste tijd flink in de lift zit. Het sentiment verbeterde bij de laatste meting fors na de dip van een kwartaal eerder. Horecaondernemers verwachten over het algemeen ook dat hun omzet in het tweede kwartaal verder zal toenemen. Nu is het niet meer corona maar personeelstekort dat de meeste zorgen oplevert. Bijna 43 procent van de horecaondernemers noemde dit de belangrijkste belemmering voor de bedrijfsvoering.