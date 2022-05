Geweld tegen winkelmedewerkers VK verdrievoudigd tijdens pandemie

Gevallen van geweld tegen en mishandeling van Britse winkelmedewerkers zijn tijdens de coronapandemie bijna verdrievoudigd. Dagelijks vonden tussen maart 2020 en maart 2021 zo’n 1300 van dit soort incidenten plaats in het Verenigd Koninkrijk, meldt winkelbranchevereniging British Retail Consortium (BRC) op basis van een studie. Bij ongeveer een op de tien geweldsincidenten in het land was er sprake van geweld tegen medewerkers van winkels. In slechts 4 procent van deze gevallen kwam het ook tot een veroordeling.