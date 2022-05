Eurojust en ICC overleggen over oorlogsmisdaden Oekraïne

De Europese opsporingsorganisatie Eurojust en het Internationaal Strafhof (ICC) overleggen dinsdag in Den Haag over mogelijke oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in Oekraïne. Daarna wordt een persconferentie gehouden, waarbij ook de Oekraïense, Poolse en Litouwse openbaar aanklagers aanwezig zijn. Wat er precies wordt besproken, is nog niet bekend.