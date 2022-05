Einde aan missie Nederlandse F-35’s in Bulgarije

Aan de eerste buitenlandse missie van de Nederlandse F-35’s komt dinsdag een einde. Sinds begin april zijn vier gevechtsvliegtuigen op de luchtmachtbasis Graf Ignatievo in Bulgarije gestationeerd om het luchtruim van het Oost-Europese land te bewaken.

Ze zijn daarheen gestuurd om de oostflank van het NAVO-gebied te versterken. Daartoe besloot het bondgenootschap na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari. Verlenging van de uitzending van de F-35’s zoals Bulgarije graag wilde, zat er niet in.

Op 2 juni keren de vliegtuigen terug naar Nederland, laat een woordvoerder van Defensie weten. Ongeveer honderd mannen en vrouwen zijn als ondersteuning mee met de vliegtuigen. Nederlandse mariniers zijn verantwoordelijk voor de bewaking.

Het is de tweede keer dat de F-35’s internationaal zijn ingezet. Direct na het begin van de oorlog hebben ze samen met F-16’s het luchtruim boven Polen bewaakt. Aan het eind van hun inzet keerden ze steeds weer terug naar hun basis in Leeuwarden.

De F-35 is de vervanger van de F-16. Nederland heeft er in totaal 46 van besteld. Later deze week maakt Defensie bekend dat nog eens zes F-35’s worden aangeschaft.