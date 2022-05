Zitting verdachte dodelijk mishandelen pakketbezorger Hoogvliet

De rechtbank in Rotterdam houdt dinsdag een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen een 29-jarige man die wordt verdacht van het dodelijk mishandelen van een 42-jarige pakketbezorger van PostNL in Hoogvliet. Hem wordt doodslag ten laste gelegd.

Verdachte Yassin El B. zou het slachtoffer op 21 februari op de Steurweg in Hoogvliet hebben geschopt en geslagen. De pakketbezorger zou achterover op het wegdek zijn gevallen en een schedelbasisfractuur hebben opgelopen. De man overleed een paar dagen later in het ziekenhuis.

Aan het geweld ging vermoedelijk een ruzie over een pakket vooraf. PostNL liet na het dramatische incident weten geschokt en bedroefd te zijn. ‘Het is bizar en onacceptabel dat een bezorger te maken krijgt met agressie of geweld tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk’, zo reageerde de werkgever van het slachtoffer destijds.