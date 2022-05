Benschop geeft in Kamer uitleg over drukte op Schiphol

Topman Dick Benschop komt dinsdag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over de drukte op Schiphol. De volksvertegenwoordiging is kritisch over de lange wachtrijen op de luchthaven. Tekort aan personeel is een belangrijke oorzaak van de overlast.

Benschop ligt persoonlijk ook onder vuur van Kamerleden omdat de topman in mei op vakantie ging. In het tv-programma Buitenhof verklaarde hij zondag altijd bereikbaar en beschikbaar te zijn geweest toen de problemen het grootst waren op de luchthaven. De Staat is de mede-eigenaar van Schiphol.

De VVD en PvdA hadden Benschop gevraagd naar de Kamer te komen. De liberalen willen weten hoe het zo mis heeft kunnen gaan. De sociaaldemocraten willen weten waarom Schiphol zijn personeel niet meer loon geeft. Bij de beveiliging en de bagageafhandeling zijn er te weinig mensen.

Volgens Schiphol houdt de drukte zeker tot en met de zomervakantie nog aan. Vorige week kwam het bedrijf met een actieplan om de lange wachtrijen tegen te gaan. Naast het aannemen van nieuwe mensen en betere lonen, wil Schiphol ook de doorstroming van de reizigers verbeteren.

Naast Benschop komt ook Joost van Doesburg van vakbond FNV naar de Kamer. De FNV dreigt met nieuwe acties op Schiphol omdat de werkdruk te hoog is. De vakbond wil dat er voor 1 juni een akkoord is met de luchthaven over het verlichten van de werkomstandigheden.