EU-leiders stemmen in met 9 miljard euro steun voor Oekraïne

De leiders hebben nog niet bepaald of de financiële steun als gift of lening naar Oekraïne gaat. Onder meer Duitsland pleit voor subsidies omdat Oekraïne al gebukt gaat onder een enorme schuld. Andere landen zoals Nederland zijn terughoudender over een gift. De Europese Commissie gaat er nu naar kijken en komt binnenkort met een voorstel, is afgesproken.

