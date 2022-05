Canada wil bezit en verkoop van pistolen beperken

Canada komt met nieuwe wetgeving rond het bezit en de verkoop van pistolen, heeft de Canadese premier Justin Trudeau maandag aangekondigd. De wetgeving moet voorkomen dat Canadezen een pistool kunnen kopen, verkopen, vervoeren of importeren.

‘Behalve voor het beoefenen van schietsport en voor jagen, is er geen reden dat iemand in Canada in zijn dagelijkse leven een vuurwapen nodig zou moeten hebben’, zei Trudeau.

Het wetsvoorstel moet er ook voor zorgen dat de vuurwapenvergunning van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld of ‘criminele intimidatie’, bijvoorbeeld in het geval van stalking, gemakkelijker kan worden ingetrokken.

Als het Canadese parlement de nieuwe wetgeving aanneemt, wordt deze naar verwachting in de herfst ingevoerd.

In april 2020 verbood de Canadese regering al elf categorieën aanvalsgeweren, na een stijging van het aantal misdrijven waarbij vuurwapens werden gebruikt in het land. Zeker 125.000 wapens in Canada werden door die wet illegaal. Het ging daarbij om wapens die vaak worden gebruikt bij schietpartijen.