Trimbos: stoppen met roken is ook goed voor natuur en milieu

Sigarenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat. Dat is slecht afbreekbaar en valt uiteindelijk uit elkaar in microplastics. In de filters zitten ook nicotine en teer. Vooral voor organismen die in het water leven zijn de peuken giftig, waarschuwt het instituut. Ze veroorzaken veranderd gedrag, veranderingen in het DNA-materiaal, onderdrukking van de ontwikkeling en sterfte.

‘Eén sigarettenpeuk kan 1000 liter water vervuilen’, vervolgt Trimbos. ‘Onderzoek toont dat bij een concentratie van één sigarettenpeuk per liter water de helft van de vissen dreigt te overlijden.’

Voor de gezondheid van rokers hebben de filters geen enkele toegevoegde waarde, zeggen de wetenschappers. ‘Helaas wordt de roker die meent dat hij door het roken van filtersigaretten ‘iets’ doet om het risico op kanker te verkleinen door de tabaksindustrie ernstig om de tuin geleid’, aldus het Trimbos Instituut.

Aan het begin van de keten wordt ook natuurschade veroorzaakt, zegt arts-epidemioloog Esther Croes van het instituut. ‘De teelt en productie zorgen voor ontbossing en afname van de biodiversiteit.’ Peuken en de restjes schadelijke stoffen die erin zitten, hebben ook nadelige gevolgen voor de groei van planten.

Wat Croes betreft zouden de filters beter helemaal afgeschaft kunnen worden. Nog beter vindt ze het als mensen helemaal stoppen met de schadelijke gewoonte. Een roker die dat doet, slaat volgens haar drie vliegen in één klap: ‘Het is goed voor je gezondheid, voor de mensen in je omgeving én voor de natuur.’