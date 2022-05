Ondanks corona weer merendeel studenten tevreden over opleiding

Studenten zijn vrijwel even positief over hun opleiding als een jaar geleden, stelt stichting Studiekeuze123 op basis van de Nationale Studenten Enquête (NSE). 71 procent van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs zegt tevreden of zeer tevreden te zijn met zijn of haar opleiding. Zowel dit studiejaar als het vorige hadden studenten te maken met beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie, zoals digitaal onderwijs.

De vragenlijst van de enquête is vorig jaar aangepast en de resultaten kunnen dus niet worden vergeleken met die in een ‘normaal’ studiejaar, legt een woordvoerder van Studiekeuze123 uit. De NSE werd in beide jaren afgenomen tussen half januari en half maart. Dit jaar vulden ruim 286.000 studenten de vragenlijst in.

Directeur van Studiekeuze123 Ingrid Kolkhuis Tanke noemt het ‘bijzonder’ dat de tevredenheid onder studenten over hun opleiding nagenoeg gelijk is gebleven in vergelijking met 2021, ‘ondanks het vele thuiszitten en de druk die de pandemie nog altijd met zich meebrengt’.

Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Ama Boahene leest de resultaten iets anders. ‘De tevredenheid van studenten is ten opzichte van vorig jaar niet verbeterd. Na twee jaar corona-onderwijs is dat jammer om te zien. We hadden gehoopt dat het onderwijs gedurende de pandemie beter om heeft leren gaan met de beperkende maatregelen, maar dat blijkt niet uit de enquête-resultaten.’

Verder was 18 procent van de studenten dit jaar ontevreden of zeer ontevreden over het contact met de beroepspraktijk. Dat noemt Studiekeuze123 ‘een gemiste kans’. Kolkhuis Tanke: ‘Ook gezien de tekorten op de arbeidsmarkt is het leggen en onderhouden van goede contacten met studenten belangrijk voor het aantrekken van nieuwe werknemers.’