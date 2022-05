EU-leiders akkoord over olieboycot Rusland om oorlog Oekraïne

De EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over een invoerverbod van Russische aardolie die via zee naar de EU wordt aangevoerd. De boycot vanwege de Russische invasie van Oekraïne betreft meer dan twee derde van alle olie die Rusland naar de EU exporteert, maakt Charles Michel, voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders tijdens een top in Brussel bekend via Twitter.

‘Maximale druk op Rusland om de oorlog te beëindigen’, twittert Michel.