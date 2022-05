Russen trekken Severodonetsk binnen

Severodonetsk wordt sinds een paar weken omsingeld en hevig beschoten. De stad met zo’n 100.000 inwoners dient sinds 2014 als tijdelijke hoofdstad van de regio Loehansk. Het is de enige grote stad die de Russen in die regio nog niet in handen hebben. Als Severodonetsk veroverd is, kan het Russische leger zich richten op hun andere doel: de regio Donetsk.

Sinds de Russen zich eind maart terugtrokken uit andere delen van het land, is de strijd in de Donbas-regio geïntensiveerd. De grootste steden die Oekraïne daar nog controleert zijn Kramatorsk en het nabijgelegen Slovjansk. In Kramatorsk is ook het opperbevel van het Oost-Oekraïense leger gevestigd. Oekraïne verwacht daar de volgende grote aanval, omdat Russische troepen vanuit het noorden steeds dichter naar beide steden trekken.