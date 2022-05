Apenpokken rukken op in Engeland

De apenpokken rukken snel op in Engeland, waar ruim drie weken geleden het eerste geval in Europa werd vastgesteld. Het zijn er 71 meer dan vorige week. Inmiddels zijn 179 gevallen in Engeland en de rest van Groot-Brittannië geregistreerd.

Ook in andere landen zijn veel meer gevallen van de virusziekte, zoals in Duitsland. Nadat daar de teller een tijdje op vijf stond, is het aantal opgelopen naar ruim twintig. In Nederland zijn tot nu toe 26 besmettingen officieel bekend, een verdubbeling sinds vorige week. In Spanje gaat het inmiddels om 120 gevallen, in Portugal om 96.

Sommige landen zijn overgegaan tot vaccinatie van personen die nauw contact hadden met geïnfecteerden, zoals Engeland en Frankrijk. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) acht een pandemie zoals bij het coronavirus onwaarschijnlijk, maar roept landen wel op maatregelen te nemen om verspreiding zo snel mogelijk in te dammen.

Griepachtige symptomen

De doorgaans milde ziekte veroorzaakt griepachtige symptomen en blaasjes op de huid. Het virus raakt nu vooral mannen die seks hebben met mannen. Maar de WHO vindt dat geen reden om deze zomer gayprides te mijden. Volgens de organisatie is het belangrijk steun te betuigen. Het lijkt erop dat besmetting vooral binnen plaatsvindt bij grote feesten, in sauna’s en in nachtclubs.

Besmette personen dienen zich af te zonderen totdat ze zijn genezen, in de regel een kwestie van meerdere weken.