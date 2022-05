EU belooft Oekraïense president meer geld en hulp om zich te weren

De Europese Unie zal Oekraïne financieel een zet in de rug geven om de rekeningen te kunnen blijven betalen nu de oorlog in het land blijft voortduren. Ook zal de EU de Oekraïense president Volodimir Zelenski verder helpen zijn ‘volk en land’ te verdedigen tegen de Russische agressor en helpen met de toekomstige wederopbouw van Oekraïne. EU-voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders beloofde dat tijdens een videogesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski waarmee een speciale EU-top over Oekraïne in Brussel is afgetrapt.