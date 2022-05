Meerdere Europese landen nu afgesloten van Gazprom-gas

Nederland is het zoveelste Europese land waar Russisch staatsgasbedrijf Gazprom de gaskraan dicht draait. De reden hiervoor is dat gashandelaar GasTerra de rekeningen niet in roebels wil voldoen. Ook Denemarken waarschuwde maandag dat het Deense energiebedrijf Ørsted misschien geen gas meer gaat krijgen van Gazprom omdat het bedrijf weigert in roebels te betalen.