Eneco: leveringen Russisch gas niet in gevaar

Eneco is het enige Nederlandse energiebedrijf met een langetermijncontract voor Russisch gas. Het bedrijf gaf al eerder aan te verwachten de betalingen gewoon in euro’s te kunnen blijven voldoen. Als Rusland betaling in roebels zou eisen zou dat tegen de voorwaarden van het contract in gaan.

Dat weerhield Gazprom niet om andere bedrijven, zoals GasTerra maar ook de staatsgasbedrijven van Polen en Bulgarije, betalingen in roebels te eisen. GasTerra spreekt dan ook van contactbreuk en overweegt juridische stappen tegen Gazprom.