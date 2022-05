Gevolgen minder Russische gasleveringen voor prijs onduidelijk

Nu Gazprom stopt met leveringen aan GasTerra verdwijnt 2 miljard kubieke meter Russisch gas van de Europese markt. Eerder al sloot het Russische staatsgasbedrijf Polen, Bulgarije en Finland af. Het is niet direct te voorspellen of de prijzen nu weer gaan stijgen, want ook landen als Denemarken geven aan rekening te houden met het stopzetten van leveringen door Gazprom.