VS leveren geen raketsystemen die doelen in Rusland kunnen raken

De VS gaan Oekraïne niet voorzien van langeafstandsraketten die doelen diep in Rusland kunnen bereiken. President Joe Biden sloot dat maandag uit ondanks herhaalde verzoeken van de regering in Kiev om dergelijke wapens. Vicevoorzitter Dmitri Medvedev van de Russische veiligheidsraad noemde het Amerikaanse besluit ‘rationeel’.