Ziekenhuizen leveren meer planbare zorg, wachtlijsten niet korter

‘Over het algemeen lukt het ziekenhuizen nog niet echt om wachtlijsten te verkorten’, aldus de autoriteit. ‘Dit is zorgelijk, omdat er mensen zijn die als gevolg van de pandemie al langere tijd wachten op zorg.’

Momenteel kan 43 procent van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig leveren. Dat is een stijging van 7 procentpunt ten opzichte van de situatie een maand geleden. Het ziekteverzuim daalde zorgbreed wat, maar het langdurig ziekteverzuim nam niet af. ‘De uitval van personeel vraagt nog steeds om een hoge mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zorgaanbieders’, aldus de NZa.

Oogheelkunde

Bij sommige specialismen werden de wachtlijsten de afgelopen tijd langer, zoals bij oogheelkunde. Bij gynaecologie en orthopedie daalden de aantallen wachtenden juist licht. Ook zijn er regionale verschillen. Zo groeide het aantal wachtenden in het noorden van Nederland. Een mogelijke verklaring is volgens de NZa het relatief hoge ziekteverzuim in die regio.

In de meeste regio’s werden de wachtlijsten niet langer of korter. In vergelijking met de periode vóór de coronapandemie staan er in totaal 100.000 tot 120.000 extra mensen op een wachtlijst, zo schat de NZa.

De autoriteit wil dat ziekenhuizen met lange wachtlijsten samenwerken met andere ziekenhuizen en zelfstandige klinieken om het aantal wachtenden naar beneden te krijgen. Patiënten zelf kunnen via hun zorgverzekeraar proberen ergens anders sneller aan de beurt te komen.