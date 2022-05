Wall Street blijft dicht vanwege Memorial Day

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten vanwege de viering van Memorial Day. Op die dag worden gesneuvelde Amerikaanse soldaten herdacht. De handel op Wall Street zal dinsdag worden hervat.

De aandacht van beleggers in New York gaat deze week onder meer uit naar het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag naar buiten wordt gebracht. Woensdag komt loonstrookverwerker ADP al met cijfers over de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Verder worden nieuwe gegevens gemeld over de economische bedrijvigheid.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag met een stevige winst. Beleggers reageerden onder meer op een bericht dat een belangrijke inflatiemeter van de Federal Reserve in april minder snel toenam dan de maand ervoor. Dit kan een teken zijn dat de prijsstijgingen wat gaan afremmen. De inflatievrees, die almaar verder oplaaide, hield beleggers in de ban en leidde eerder tot een verkoopgolf op de wereldwijde aandelenmarkten.