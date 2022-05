Duitse inflatie stijgt verder naar 7,9 procent

De inflatie in Duitsland is in mei verder gestegen tot 7,9 procent op jaarbasis, vooral aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend op basis van voorlopige cijfers. In april bedroeg de inflatie nog 7,4 procent in het land dat geldt als de belangrijkste handelspartner van Nederland en de grootste economie van Europa.