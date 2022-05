Overleg politie, OM en gemeente over rellen na duel ADO Den Haag

De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Den Haag zijn in overleg over de rellen die zondagavond uitbraken na de wedstrijd van ADO Den Haag tegen Excelsior. De Haagse driehoek wil zo snel mogelijk met een reactie komen, laat de gemeente maandag weten.

ADO Den Haag verloor via strafschoppen van Excelsior. ADO liep daardoor promotie naar de Eredivisie mis. Supporters kwamen het veld op en gooiden onder meer brandende fakkels in het vak met Excelsior-fans. Ze bekogelden daarna buiten het stadion de politie met bakstenen en andere voorwerpen, staken vuurwerk af en rukten borden uit de grond. Meerdere relschoppers zijn aangehouden, hoeveel is nog onduidelijk.

Tenminste vier agenten en verschillende omstanders raakten gewond. Een aantal mensen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie bestempelde de rellen als ‘fors geweld’. De Mobiele Eenheid voerde charges uit en zette politiehonden in om de rust te herstellen. Kort voor middernacht was het weer rustig.

Tijdens de wedstrijd verspeelde ADO Den Haag in eigen stadion een 3-0-voorsprong. Ook in de verlenging nam ADO de leiding, maar Excelsior kwam opnieuw langszij. Na achttien strafschoppen won Excelsior. De wedstrijd werd twee keer onderbroken omdat de grensrechter werd bekogeld en omdat ADO-supporters langs het veld stonden.