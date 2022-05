Oekraïne: leger herovert wat terrein op de Russen in het zuiden

Bij hun poging gebied op de Russen te heroveren, hebben de Oekraïense strijdkrachten in het zuidelijke kustgebied wat succes geboekt. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. In deze gebieden hebben Russen defensieve posities ingenomen.

In het oosten van Oekraïne hergroeperen Russische troepen zich om de aanval in de richting van Slovjansk (regio Donetsk) te hervatten. Ze proberen ook het fel bevochten Severodonetsk in de aangrenzende regio Loehansk te omsingelen. Dat is een van de laatste steden die Oekraïne daar in handen heeft.