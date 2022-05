Ierse regering roept luchthavenuitbater op het matje om chaos

Net als op Schiphol kampt de luchthaven van Dublin met personeelstekorten. Door het sterke herstel uit de coronacrisis worden de problemen extra gevoeld.

De Ierse staatssecretaris voor internationaal vervoer, Hildegarde Naughton, had een ontmoeting met de directie van de luchthavenexploitant. Daarin vroeg ze om duidelijkheid over de situatie. Ook wil ze garanties hebben van de luchthaven dat de problemen straks niet spelen tijdens de drukke zomerperiode.

Compensatie

DAA beloofde gedupeerde reizigers te zullen compenseren. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de drukte beter aan te kunnen, waaronder de inzet van extra personeel.

Overal in Europa is het druk op de luchthavens, omdat veel mensen besluiten met vakantie te gaan nu de coronabeperkingen zijn opgeheven. Dat gebeurt op het moment dat er grote schaarste is aan personeel. Passagiers op Britse luchthavens klaagden dit weekend ook al over lange wachttijden voor de beveiliging en het inchecken. Tijdens de paasvakantie was er op verschillende Britse luchthavens ook sprake van chaos, zoals het geval was in Manchester.