LTO Nederland: stikstofprotest met koeien uit de wei is succes

LTO Nederland en Team Agro NL vrezen dat door rechtszaken rond het stikstofbeleid er straks een vergunningsplicht komt voor boeren om de koe in de wei te laten. De organisaties willen daarom met de actie aandacht vragen voor deze problematiek. Een woordvoerder van LTO Nederland wees erop dat boeren alleen werden opgeroepen om mee te doen als het in de bedrijfsvoering past, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid van de dieren en eisen van keurmerken.

‘Boeren, burgers en politici willen de koe allemaal graag in de wei houden. Het is bovendien beter voor de bodem en de natuur,’ zei voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland eerder al . ‘Het zou absurd zijn als het stikstofbeleid de koe uit de wei jaagt. Met deze actie roepen we de overheid op om haar werk goed te doen, zodat er nooit een vergunningsplicht op de koe in de wei komt.’

LTO Nederland en Team Agro NL zeggen dat een vergunningsaanvraag ‘een onnodige en absurde administratieve last is’, die in de praktijk ook nog eens volstrekt onwerkbaar zal zijn. ‘Weidegang is immers elk jaar anders, afhankelijk van het weer, hoe goed het gras groeit, het afwisselen van gewassen en het ruilen van grond met anderen. Boeren kunnen niet elk jaar een vergunning aanvragen, nog los van het feit dat de vergunningverlening nog steeds muurvast zit in het juridische moeras van het stikstofbeleid.’