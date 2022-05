Rotterdam kan ‘enkele vluchten per dag’ overnemen van Schiphol

Rotterdam The Hague Airport kan de komende tijd ‘hooguit enkele vluchten per dag’ overnemen van luchthaven Schiphol. Een officieel verzoek van Schiphol is nog niet binnengekomen, laat een woordvoerster weten. Schiphol wil vanwege de grote drukte op de luchthaven onder meer vluchten verplaatsen naar regionale luchthavens.

De zegsvrouw van Rotterdam The Hague Airport bevestigt dat er wordt gesproken met Schiphol. ‘Maar de mogelijkheden die we hebben zijn beperkt, zowel qua geluidsnormen en qua bemensing.’ De regionale luchthaven nam begin deze maand elf vluchten over van Schiphol, verdeeld over twee dagen.

Schiphol heeft vorige week een actieplan gepresenteerd om in de zomerperiode grote drukte op de luchthaven tegen te gaan. Daarvoor moet onder meer extra personeel, zoals beveiligers, worden geworven. Schiphol streeft ernaar dat het aantal vluchten en reizigers overeenkomt met de hoeveelheid die het beschikbare personeel op dat moment aankan. De planning moet daarvoor beter worden afgestemd met luchtvaartmaatschappijen en ook moeten er vluchten worden verplaatst naar regionale luchthavens.