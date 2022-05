Or KLM: rapportage staatsagent suggestief met foute aannames

De tussenrapportage die de staatsagent bij KLM stuurde naar de Tweede Kamer is suggestief en bevat foute aannames. Dat zegt de ondernemingsraad (or) van KLM in een reactie op de zondagavond verstuurde rapportage. Volgens het personeelsorgaan van KLM doen de leden van de Staten-Generaal er verstandig aan het rapport te negeren.