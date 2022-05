Vertrouwen in economie eurozone nagenoeg stabiel

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de eurozone is in mei gestabiliseerd na een eerdere daling als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Onder ondernemers was het sentiment wel iets somberder. Daartegenover nam het vertrouwen in de arbeidsmarkt toe.

In verschillende grote economieën als Spanje en in mindere mate Frankrijk en Italië nam het algehele vertrouwen toe. In Duitsland, de grootste economie van Europa, bleef het vertrouwen nagenoeg gelijk. Het sentiment in Nederland werd somberder.

Bedrijven maken zich zorgen over de sterke prijsstijgingen en tekorten aan materialen. Dat raakt ook aan de productieverwachtingen. In de bouwsector spelen ook personeelstekorten een rol. Daarnaast zorgen tekorten aan materialen en uitrusting voor vertragingen op de bouwplaatsen. In de financiële dienstverlening werd het sentiment rap somberder. Het consumentenvertrouwen nam verder iets af, vooral vanwege de troebele vooruitzichten.

Het oordeel over de dienstensector, met daarin onder andere de horeca en het toerisme, was daarentegen juist iets positiever. Ook de indicator die over de verwachtingen voor de werkgelegenheid gaat, verbeterde. De algehele graadmeter van de Europese Commissie voor het economisch sentiment in het eurogebied steeg met 0,1 punt tot 105,0 punten.