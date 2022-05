Pilotenvakbond VNV: conclusies staatsagent KLM voorbarig

De conclusies van de staatsagent van KLM over cao-afspraken bij de luchtvaartmaatschappij zijn voorbarig. Dat concludeert pilotenvakbond VNV in een reactie op het advies dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens VNV wordt er door KLM namelijk nog gesproken met de bonden.

Volgens de staatsagent voldoen de cao-afspraken die KLM met bonden wil maken niet aan de voorwaarden van het steunpakket. Jeroen Kremer, die namens de Staat toeziet op de naleving van de afspraken met KLM als onderdeel van de coronasteun, stelt vast dat er nog geen dekking is gevonden voor de beoogde loonsverhoging van 5 procent. Ook zou hij niet over afspraken zijn geïnformeerd, waar dat wel zou moeten.

Volgens de vliegers gaat de staatsagent ook voorbij aan de overheidsreactie op de uitspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Volgens de ILO hadden afspraken over loonoffers van het personeel niet gemogen zonder vakbonden daarover te raadplegen. De uitspraak van de organisatie was niet-bindend, maar gaf volgens de bonden die de zaak hadden aangespannen wel een duidelijk signaal.

Volgens VNV is het verder aan KLM om te bezien hoe aan de eis van 15 procent kostenreductie wordt voldaan. ‘Conclusies over bijdragen van personeel, en specifiek piloten zijn daarmee voorbarig en onjuist’, aldus VNV. De bond vraagt zich verder hardop af of er nog sprake is van een serieus rapport, of dat er vooral ‘anti-luchtvaartretoriek’ wordt geuit.