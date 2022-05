Omwonenden en ngo’s: Staat moet geen aandelen AF-KLM bijkopen

De Nederlandse overheid moet geen aandelen Air France-KLM bijkopen om daarmee de luchtvaartonderneming van extra geld te voorzien in de nasleep van de coronacrisis. Verschillende bewonersorganisaties en ngo’s als Milieudefensie, Comite Schone Lucht en de Klimaatcoalitie vragen de Tweede en Eerste Kamer af te zien van extra steun.

Air France-KLM maakte eerder bekend zo’n 2,3 miljard euro te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het geld zal worden gebruikt om de staatssteun die tijdens de coronacrisis werd ontvangen, sneller terug te betalen. Nederland heeft ook aangegeven mee te willen doen om daarmee het huidige belang van 9 procent op peil te houden. Dat zou het kabinet zo’n 220 miljoen euro kosten, mits akkoord door de Staten-Generaal.

Volgens de organisaties is de aankoop van nieuwe aandelen in tegenspraak met de eigen regels voor staatsdeelnemingen en de verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord van Parijs. ‘Het ligt meer voor de hand de aandelen te verkopen en in te zetten op krimp van het vliegverkeer op een zodanige manier dat het de Nederlandse bevolking nauwelijks raakt’, aldus de tegenstanders.

Ze benadrukken verder dat de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 55 procent moet zijn teruggedrongen. ‘Dat slaagt alleen als ook de luchtvaart hieraan bijdraagt’, menen ze. Ze wijzen erop dat de klimaatimpact van de uitstoot van gassen op grotere hoogte drie keer zo groot is als van bijvoorbeeld energiecentrales. ‘Daarmee is er maar één toekomst voor de KLM: die van krimp’, aldus de briefschrijvers.