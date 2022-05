DPG vreest voor Qmusic om fusie RTL en Talpa en klaagt bij ACM

De fusie tussen RTL en Talpa leidt volgens DPG tot een monopolie op de Nederlandse televisiemarkt en heeft daarbij ook impact op de advertentiemarkt voor de radio. ‘Adverteerders kopen graag groot in en daarom wordt de inkoop van advertentieruimte op radio en televisie vaak gekoppeld’, zo legt een woordvoerster uit. DPG heeft een radiozender en Talpa vier, waaronder Radio 538. Het bedrijf vreest dat Qmusic door de fusie wordt gemarginaliseerd.

DPG is niet actief op de Nederlandse televisiemarkt maar wel op de Belgische. Het concern was eerder geïnteresseerd in een overname van RTL Nederland. De ambitie om actief te worden op de Nederlandse tv-markt is er volgens DPG steeds. ‘Maar als de fusie tussen RTL en Talpa doorgaat is er geen ruimte’, aldus de zegsvrouw.

Sterk mediaconcern creëren

Begin dit jaar werd al bekend dat de ACM extra onderzoek doet naar de fusie tussen RTL en Talpa. Uit een eerste studie bleek volgens de toezichthouder dat de samensmelting van de twee grote mediaorganisaties negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het Nederlandse medialandschap. In het vervolgonderzoek wordt onder meer gekeken naar de gevolgen voor adverteerders en voor producenten van televisieprogramma’s.

Talpa en RTL kondigden hun fusie vorig jaar aan. Het idee was om een sterk mediaconcern te creëren dat de concurrentie aankan met grote techbedrijven. Maar om het plan door te kunnen zetten is goedkeuring nodig van de ACM.