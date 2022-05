Shell akkoord met gasproject Australië

Shell is akkoord gegaan met de ontwikkeling van een nieuw gasproject in de wateren van Australië. Het gaat om het Crux-project ten noordwesten van Australië, waar uiteindelijk vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vandaan moet komen. Dat veld ligt op een afstand van ongeveer 190 kilometer van de kust van Australië.

Shell werkt bij het project samen met het Australische SGH Energy. Er worden vijf gasboringen gedaan in wateren van circa 165 meter diepte en een pijplijn zal Crux verbinden met het lng-productieschip Prelude dat 160 kilometer verderop ligt. Het is de bedoeling dat in 2027 wordt begonnen met lng-productie uit Crux.

Volgens Shell zal gas uit Crux worden geleverd aan Aziatische klanten om zo te helpen af te stappen van steenkool voor energieverbruik. Er zijn geen financiële details van het project bekendgemaakt.