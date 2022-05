KLM werkt met bonden aan oplossing na kritiek staatsagent

Luchtvaartmaatschappij KLM hoopt in gesprek met de vakbonden snel te komen tot een oplossing voor de cao-problematiek en dan met name over de reeds verlopen cao met piloten. Dat meldt KLM in een reactie op het advies die de staatsagent voor KLM naar de Tweede Kamer stuurde. Daaruit kwam naar voren dat cao-afspraken die KLM met bonden wil maken, niet voldoen aan de voorwaarden van het steunpakket.

Vanwege de staatssteun die KLM kreeg om door de crisis te komen is de maatschappij aan strenge voorwaarden verbonden. Volgens Jeroen Kremers, de staatsagent, voldoet de voorgenomen loonsverhoging van 5 procent voor al het personeel niet aan de voorwaarden, tenzij er elders geld wordt bespaard. Ook zou Kremers niet over de aanstaande loonstap zijn geïnformeerd, waar dat wel had gemoeten.

Verder schiet KLM volgens Kremers tekort in het beperken van belastingontwijking door werknemers. De staatsagent maakt geen deel uit van het bestuur of raad van commissarissen van KLM, maar kan wel onderwerpen agenderen voor vergaderingen. Ook rapporteert hij aan het kabinet. Doorgaans gebeurt dat ieder half jaar, maar vanwege het debat over extra steun aan KLM-moederbedrijf Air France-KLM is om de laatste inzichten gevraagd.

Werkgroep

KLM benadrukt in een reactie dat er 3,4 miljard euro steun is toegezegd, maar dat KLM daar 942 miljoen euro van heeft gebruikt. Daarvan is inmiddels 311 miljoen euro terugbetaald. Verder heeft KLM de ‘beïnvloedbare kosten’ met 30 procent gereduceerd. Dat is ruim meer dan de 15 procent die was afgesproken.

De cao van het cockpitpersoneel van KLM liep tot 1 maart dit jaar. De cao’s met grond- en cabinepersoneel lopen tot eind dit jaar. Volgens KLM is de nieuwe cao voor cockpitpersoneel vertraagd door een kritisch rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO over de door de Staat opgelegde voorwaarden. Volgens de ILO hadden afspraken over loonoffers van het personeel niet gemogen zonder vakbonden daarover te raadplegen. De uitspraak van de organisatie was niet-bindend, maar gaf volgens de bonden die de zaak hadden aangespannen wel een duidelijk signaal.

Over de cao van de piloten wordt de komende weken verder gesproken. Verder heeft KLM een werkgroep geïnstalleerd met vakbonden. Daarin wordt naar een brede oplossing gezocht.