Michelin maakt sterren bekend in DeLaMar Theater Amsterdam

In 2021 kregen 113 restaurants in Nederland minimaal één Michelinster. Er waren twee driesterrenzaken en achttien restaurants die twee sterren kregen. De restaurants De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen waren afgelopen jaar de enige restaurants met drie sterren in Nederland.

Het presenteren van de lijst gebeurt dit jaar weer in een vol theater. Afgelopen jaren konden er geen mensen bij aanwezig zijn vanwege de coronamaatregelen. Om die reden is de uitreiking dit jaar ook uitgesteld van maart naar mei.