Vakbonden en Schiphol praten verder over betere voorwaarden

Vertegenwoordigers van Schiphol en de vakbonden praten later op maandag verder over de situatie op de luchthaven. Het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, het verlagen van de werkdruk en het aantrekken van nieuw personeel behoren tot de punten in het actieplan van Schiphol om de problemen zoals drukte en lange wachtrijen te tackelen. Vakbond FNV eist voor 1 juni een akkoord anders volgen er acties.