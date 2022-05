Brand in zorginstelling Alkmaar, 16 bewoners geëvacueerd

In een zorginstelling aan de Kees Broekestraat in Alkmaar heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De brand brak rond 01.45 uur uit op de eerste verdieping en kon volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio snel worden geblust. Alle zestien bewoners zijn geëvacueerd en moeten de nacht elders doorbrengen. Er zijn geen gewonden gevallen.

‘Er is veel rook- en waterschade. Reden dat de bewoners vannacht niet kunnen terugkeren’, aldus de veiligheidsregio.