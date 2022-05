Afrikaanse vrouwen lopen veel groter risico op hiv dan mannen

Per week lopen wereldwijd circa 5000 vrouwen tussen de 15 en 24 jaar hiv op, tegen amper 2700 even oude mannen. De meeste van deze infecties bij vrouwen, namelijk 83 procent en ongeveer 4000 in getal, zijn in het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara. Dat meldt het Aidsfonds op basis van de meest recente cijfers van Unaids, het programma waarmee de Verenigde Naties verspreiding van hiv en aids willen tegengaan.

Het dubbele risico komt met name doordat veel van de vrouwen in kwestie geen zeggenschap over condoomgebruik hebben, slachtoffer worden van seksueel geweld en/of te weinig seksuele voorlichting hebben gehad. ‘Vrouwen hebben door wetten en culturele normen minder toegang tot zorg en onderwijs’, voegt Aidsfondsdirecteur Mark Vermeulen nog toe. ‘We mogen niet accepteren dat elke week duizenden jonge vrouwen hiv oplopen. Aan deze ongelijkheid moet een einde komen.’

Het Aidsfonds en partners pleiten daarom onder meer voor het zo snel mogelijk aanbieden van een ring met hiv-preventiemiddel in Kenia, Tanzania, Uganda en Rwanda. Het is een voorwerpje dat in de vagina wordt aangebracht en dat dan een maand lang een hiv-preventiemiddel afgeeft. ‘Naast het traditionele condoom en de hiv-preventiepil PrEP is de Dapivirine-ring een discreet en waardevol alternatief voor jonge vrouwen die een hoger risico lopen op een hiv-infectie’, zegt het Aidsfonds.

Het Aidsfonds steunt zelf de Healthy Entrepreneurs, speciaal opgeleide en meestal vrouwelijke gezondheidswerkers. Zij gaan naar vrouwen in afgelegen gebieden met voorlichting en preventiemiddelen.