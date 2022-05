Scheidend SCP-directeur: kansenongelijkheid schaadt democratie

Vertrekkend directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zegt in een afscheidsessay dat de overheid meer moet doen om kansenongelijkheid tegen te gaan en de ondersteuning van mensen in kwetsbare posities te verbeteren. ‘Dit om te voorkomen dat het vertrouwen in het functioneren van de democratie in Nederland verder onder druk komt te staan’, stelt hij.

Putters neemt maandag 30 mei na negen jaar afscheid als directeur van het SCP. In zijn essay De menselijke staat, meent Putters dat er ‘forse opgaven in Nederland liggen op het gebied van kansengelijkheid, vertrouwen en hoe we samenleven in een land met steeds meer mensen van verschillende komaf, met verschillende opvattingen en gewoonten’.

De scheidend directeur vindt dat Nederland een overheid nodig heeft die laat zien dat ze er voor mensen is. ‘Als we streven naar een samenleving die meer inclusief en duurzaam is, dan moet het perspectief van burgers nadrukkelijker terugkomen in beleid’’, aldus Putters.

Putters pleit er in het essay voor dat de overheid haar aannames over wat burgers wel en niet kunnen ‘realistischer moet maken’, en ‘meer rekening moet houden met het dagelijks leven van mensen waarin je niet alleen student of werknemer bent maar ook mantelzorger of vrijwilliger’.

Verder moet de overheid volgens Putters de burger ‘beter duidelijk maken over wat mensen van de overheid kunnen verwachten, en andersom, maar ook wie welke rol wanneer heeft en waarop kan terugvallen als het even tegenzit. Voorkomen moet worden dat mensen in hun leven tegen vooroordelen of onrealistische aannames van de overheid aanlopen. Dat vergt een andere houding van de overheid, van instellingen, bedrijven en burgers zelf, om meer te werken vanuit mensen en wat de impact is van overheidsbeleid op hun dagelijks leven.’

Putters pleit tenslotte voor meer mogelijkheden voor inspraak en burgerinitiatief, om te voorkomen dat er verkeerde aannames worden gehanteerd over wat mensen belangrijk vinden. Dat vraagt ook om het gezamenlijk formuleren van een ondergrens, een sociale basis, waarvan we vinden dat niemand in Nederland daar doorheen mag zakken. En vervolgens zorgen dat dat niet gebeurt’, aldus Putters.