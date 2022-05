CBS: instroom schuldsanering verder gedaald en historisch laag

Het aantal mensen dat in Nederland in de schuldsanering is terechtgekomen is vorig jaar fors gedaald. Het gaat om het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1998, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau kunnen betere economische omstandigheden, tot aan de start van de coronacrisis, een effect hebben gehad op de dalende instroom.