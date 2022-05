Lavrov: Donbas is prioriteit voor Rusland en Poetin is niet ziek

De ‘bevrijding’ van de regio Donbas is een ‘onvoorwaardelijke prioriteit’ binnen de ‘speciale militaire operatie’ van Rusland in Oekraïne. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft dat zondagavond gezegd in een interview met de Franse zender TF1. Volgens Lavrov moeten andere Oekraïense gebieden zelf over hun toekomst kunnen beslissen, maar de Donbas-regio dus niet.