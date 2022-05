Onrustig bij stadion na mislopen promotie ADO Den Haag

De mobiele eenheid is ook in het stadion om spelers en de arbitrage in veiligheid te brengen. De politie roept de ADO-supporters op om rustig naar huis te gaan.

ADO Den Haag verspeelde in het eigen stadion een 3-0 voorsprong. In de verlenging kwam ADO weer op voorsprong, maar Excelsior wist alsnog gelijk te maken en was de betere na achttien strafschoppen.

De wedstrijd werd tweemaal onderbroken, omdat een grensrechter werd bekogeld en later omdat ADO-supporters over de afrastering waren geklommen en vlak langs de zijlijn stonden.