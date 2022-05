Biden rouwt met bevolking Uvalde mee na schietpartij op school

De Amerikaanse president Joe Biden probeerde zondag families in Uvalde in Texas te troosten na de schietpartij op een lokale basisschool waarbij negentien jonge kinderen en twee leraren omkwamen.

De president en first lady Jill Biden veegden tranen weg toen ze gedenktekens bezochten op de Robb Elementary School. Ze legden witte rozen bij het schoolbord in het lokaal waar de tragedie plaatsvond.

In de katholieke kerk in Uvalde woonden de Bidens, zelf katholiek, vervolgens een mis bij. De Bidens ontmoeten later op zondag nog families van de slachtoffers, overlevenden en hulpverleners, maar er is geen toespraak van een van hen gepland, aldus het Witte Huis.

Wapenwetten

De schietpartij in Uvalde heeft wapenbeheersing opnieuw bovenaan de politieke agenda in het land gezet, ruim vijf maanden voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Democraat Biden heeft herhaaldelijk opgeroepen tot ingrijpende hervormingen van de Amerikaanse wapenwetten, maar is niet bij machte geweest om massale schietpartijen te stoppen of de Republikeinen ervan te overtuigen dat strengere wapenwetgeving bloedvergieten kan voorkomen.

Het bezoek aan Texas is alweer Bidens derde reis als president naar de plaats van een massaschietpartij. Eerder deze maand bezocht hij nog Buffalo, in de staat New York, waar een blanke schutter tien zwarte mensen had doodgeschoten in een supermarkt.

Greg Abbott

Biden werd zondag vergezeld door onder anderen de gouverneur van Texas, Greg Abbott, een Republikein die tegen nieuwe wapenbeperkingen is. Abbott werd met boegeroep ontvangen. ‘We hebben hulp nodig, gouverneur Abbott’, riepen sommigen in de menigte. Anderen schreeuwden: ‘Schaam je, Abbott!’

Vooraanstaande Republikeinen, zoals de Amerikaanse senator Ted Cruz uit Texas, voormalig president Donald Trump en gouverneur Abbott hebben na het bloedbad in Uvalde oproepen voor strengere wapenwetten al afgewezen. In plaats daarvan stellen ze voor te investeren in geestelijke gezondheidszorg en de veiligheid op scholen te verbeteren, bijvoorbeeld door het personeel op school te bewapenen.