Justitie VS evalueert politieoptreden bij schietpartij Texas

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zondag een evaluatie aangekondigd van het optreden van de politie bij de schietpartij op een basisschool in de staat Texas. De 18-jarige Salvador Ramos schoot dinsdag negentien kinderen en twee leraren dood op de school in Uvalde.

‘Het doel van de evaluatie is om een onafhankelijk verslag te geven van de acties en het optreden van de politie die dag en daarvan te leren, opdat eerstehulpverleners beter kunnen worden voorbereid op situaties met een actieve schutter’, aldus een woordvoerder van het ministerie.

De politie in Texas heeft al erkend dat het ‘verkeerde keuzes’ heeft gemaakt door niet direct in te grijpen tijdens de schietpartij. De politie wachtte onder meer op een speciaal politieteam om het klaslokaal in te gaan en de schutter uit te schakelen.

Ramos liep om 11.33 uur lokale tijd de school binnen. De eerste agenten arriveerden binnen twee minuten en niet lang daarna waren negentien agenten in de school aanwezig. Maar niemand drong het lokaal binnen waar Ramos een bloedbad aanrichtte. De bevelvoerder zou hebben gedacht dat geen van de kinderen in het lokaal nog in leven was. Uiteindelijk schakelde het speciale politieteam de schutter pas om 12.51 uur uit.

De Amerikaanse president Joe Biden brengt zondag een bezoek aan Uvalde.