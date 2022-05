EU-landen aan vooravond top nog niet eens over olieboycot Rusland

De EU-landen zijn het ook een dag voor een speciale EU-top over Oekraïne nog niet eens geworden over een embargo voor Russische olie. De Europese Commissie verwacht wel dat ze er komende week uitkomen, zeggen EU-bronnen.

De EU-landen werken koortsachtig aan een uitzondering voor met name Hongarije om dat land alsnog te winnen voor een embargo op Russische olie. Door de aanvoer van olie via de zogeheten Droezjba-pijpleiding buiten de boycot te laten, hopen ze de al weken durende patstelling over nieuwe sancties te doorbreken.

Het embargo is het belangrijkste onderdeel van het volgende pakket sancties, waarover de lidstaten inmiddels ruim drie weken onderhandelen. Brussel hoopt daarmee de gestage stroom van vele miljarden euro’s naar de oorlogskas van het Kremlin in te dammen.

Het voorstel dat de lidstaten nu bespreken zou nog dit jaar een eind maken aan de invoer van Russische olie per tanker. Voor de olie die via de Droezjba-pijpleiding naar onder meer Hongarije en Slowakije stroomt, zou tot nader order een uitzondering worden gemaakt.