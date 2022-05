Dodental door noodweer in Brazilië stijgt richting vijftig

Alleen al op zaterdag kwamen dertig mensen om het leven, de andere slachtoffers zijn omgekomen sinds de storm afgelopen woensdag begon. Door de zware regenval zijn duizenden mensen hun woningen ontvlucht. Op sociale media zijn video’s te zien van ondergelopen wegen, instortende huizen en aardverschuivingen.

Op sommige plekken in de staatshoofdstad Recife is volgens het kantoor van de burgemeester tussen vrijdagavond en zaterdagochtend 236 millimeter regen gevallen. Het is zondag opgehouden met regenen maar omdat de komende dagen opnieuw hevige regenval verwacht wordt, blijft code rood van kracht in het noordoosten van het land, aldus minister Ferreira.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro sprak op Twitter zijn ‘verdriet en solidariteit uit met de slachtoffers van deze trieste ramp’ en zei dat zijn regering al het mogelijke zal doen ‘om het lijden te verlichten’. Volgens de president wordt onder meer het leger ingezet ‘om te helpen bij noodhulpoperaties en de nodige hulp te bieden aan getroffen families’.