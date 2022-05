PVV’er Graus: aangifte tegen mij was vals, ik leef vroom

De aangifte van seksuele uitbuiting tegen Dion Graus was volgens hem vals, zegt hij in de podcast Op persoonlijke titel van journalist Ernst Lissauer. Het is voor het eerst in drie jaar dat hij weer een interview geeft, na beschuldigingen door zijn ex-vrouw van seksueel wangedrag en psychische mishandeling.

Graus denkt dat zijn ex-vrouw maar ook journalisten hem wilden ‘pakken’, maar hij benadrukt dat hij onschuldig is. De aangifte werd in december vorig jaar door het Openbaar Ministerie geseponeerd, omdat er geen bewijs was van een strafbaar feit. Zelf heeft hij aangifte gedaan van smaad, belediging en laster.

‘Nooit gaat iemand mij pakken, ik ga nooit vervolgd worden, ik ga nooit gestraft worden. Daar ben ik een te goed mens voor en leef ik te vroom voor’, aldus Graus. ‘Ik heb sinds 2006 continu onder de loep gelegen, er is nooit iets gevonden en dat gaat ook niet gebeuren.’

Gedwongen seks met andere mannen

Zijn ex-vrouw beschuldigde hem van gedwongen seks met andere mannen en psychische mishandeling. Volgens NRC dwong Graus haar tot seks met zijn particuliere beveiligers, bij wijze van betaling voor hun geleverde diensten. Op basis van tientallen sms- en WhatsAppberichten schreef de krant dat Graus jarenlang spil was in deze ‘uitleensessies’. Ook in het Tweede Kamergebouw zou de ex-vrouw seks hebben gehad met de beveiligers. De vrouw was fractiemedewerkster van de PVV.

In de podcast ontkent Graus particuliere beveiligers te hebben gehad. Ook zegt hij zijn ex-vrouw altijd te hebben beschermd: ‘Ik ben een galante en koene ridder geweest’. Verder vindt Graus het een privékwestie. ‘Ze pakken mij op mijn privé, omdat ze mij niet op mijn werk kunnen pakken.’