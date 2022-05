Griekenland sluit grens met Turkije in het noordoosten verder af

De aankondiging van Mitarakis komt op een moment dat de spanningen tussen Athene en Ankara hoog zijn opgelopen. Onlangs verbrak de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan publiekelijk het contact met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

De Turken zijn boos over de nauwe samenwerking tussen de Grieken en de Verenigde Staten, die in Griekenland militaire bases hebben. Mitsotakis waarschuwde de Amerikanen om geen straaljagers te verkopen aan Turkije in een toespraak voor het Amerikaanse parlement. Bovendien heeft de Griekse regering bij de Verenigde Naties geklaagd omdat Turkije de Griekse heerschappij over een aantal eilanden voor de Turkse kust in twijfel trekt. Het gaat daarbij onder meer om de populaire vakantie-eilanden Samos en Rhodos. Ankara en Athene ruziën verder onder meer over aardgasvoorraden in de zeebodem.

Athene vreest dat Erdogan nu mogelijk migranten richting Griekenland wil sturen, om ze zo onder druk te zetten. Dit deed de Turkse president in 2020 ook al, toen hij de grens tussen Griekenland en de rivier de Evros opende. Dat leidde ertoe dat duizenden mensen daar de grens overstaken.