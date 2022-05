Nog altijd erg druk op Schiphol, maar ‘mensen willen meewerken’

Het is nog altijd erg druk op Schiphol, dat zondag extra veel passagiers verwacht vanwege het einde van het lange Hemelvaartweekend. Maar zeer chaotische situaties en incidenten ontbreken tot dusver op zondagochtend, zo legt een beveiliger op de luchthaven uit. ‘Mensen willen wel meewerken.’

Schiphol verwacht zondag zowel drukte bij aankomst als vertrek. Een woordvoerder van de luchthaven meldt dat het naar schatting zal gaan om 190.000 passagiers, ongeveer 10.000 meer dan vrijdag, die wel verspreid over de dag zullen vertrekken en aankomen. De drukte is nog te doen, is zijn inschatting, wat ook blijkt uit de berichten van passagiers aan de online-klantenservice van de luchthaven.

In de vertrekhallen wordt om de zoveel tijd omgeroepen dat mensen hun jas ‘ruim van tevoren’ uit moeten trekken, dit om de situatie bij de securitycheck zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook worden stroopwafels uitgedeeld aan de wachtende mensen.

Piekmomenten

Het is nog behapbaar, vindt de beveiliger. Wel zijn er piekmomenten, waarin een enorme stroom passagiers ophoopt en de boel vastloopt. Dit zag hij bijvoorbeeld gebeuren tijdens een avonddienst eerder deze week. Maar de situatie was toen ook snel weer opgelost, aldus de man. Een medewerkster van de KLM bevestigt het beeld van een drukke, maar beheersbare zondag. ‘Het verloopt soepel’, zegt ze.

Het is de afgelopen periode erg druk op de luchthaven. Dat komt onder meer door personeelstekorten bij de bagageafhandeling en de beveiliging. Passagiers moesten soms urenlang in de rij staan, met problemen als het missen van hun vlucht als gevolg. Zo was een van de drukste momenten op donderdagochtend rond 05.00 uur, toen stond de rij volgens een KLM-medewerkster tot aan de snelweg. Ze meldde toen ook al een paar keer uitgescholden te zijn. KLM heeft de verkoop van tickets voor vluchten vanaf Schiphol tot en met zondag verminderd vanwege de grote drukte.